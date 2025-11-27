Сбер: в России более 500 компаний присоединились к платформе управления киберугрозами

На пленарной сессии SOC-форума «Экономика доверия: как безопасность клиентов стала главным активом бизнеса» руководители ведущих российских компаний обсудили технологии, обеспечивающие кибербезопасность бизнеса и клиентов, при этом сохраняя удобство и скорость использования онлайн-сервисов.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

Сегодня при покупке товаров в интернете россияне больше заботятся о безопасности ресурсов, чем о стоимости продукции. Для компаний уровень защиты также стал важным конкурентным преимуществом, способствующим укреплению доверия потребителей.

По данным Сбера, более 50% компаний России в 2025 году столкнулись с кибератаками. Половина из них зафиксировали простои, четверть этих компаний признала, что они понесли существенные репутационные риски, еще одна четверть отметила финансовые потери. Эксплуатация уязвимостей в программном обеспечении одна из основных киберугроз для организаций в России. Многие российские компании сегодня испытывают острую потребность в получении качественной аналитики об угрозах, уязвимостях и путях их устранения.

По данным аналитиков Сбера, сегодня десятки южных компаний подключились к интеллектуальной платформе по управлению киберугрозами, которая помогает оперативно выявлять риски и повышать уровень киберзащиты.

«Это бесплатный и открытый доступ организаций любой отрасли к аналитике, а также инструментам выявления и устранения уязвимостей», отметил Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

В рамках пленарной сессии заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов подчеркнул, что компаниям сегодня крайне важно внедрять инновационные технологии киберзащиты. Здесь пристальное внимание нужно обратить на искусственный интеллект, который предоставляет новые возможности не только для усиления безопасности, но и для киберпреступников. На эти тренды надо реагировать молниеносно и проактивно, работая на опережение.