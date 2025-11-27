ТАСС: экс-глава краевого суда Чернов не явился на заседание ВККС в Москве

Экс-председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов не прибыл на заседание Высшей квалификационной коллегии судей в Москве по вопросу о прекращении его отставки. Рассмотреть вопрос планировали 27 ноября, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным агентства, прекращение отставки повлечет утрату гарантий неприкосновенности и статуса члена судейского сообщества. Ранее источник ТАСС отмечал, что Александр Чернов находится на Кипре и возвращаться в Россию не планирует. Уведомление о заседании получила его доверенная сторона.

ВККС также рассмотрит аналогичный вопрос в отношении бывшего зампреда Верховного суда Мордовии Алексея Лукшина. Александр Чернов фигурирует в материалах антикоррупционного иска в отношении экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова, где приводились сведения о возможных связях с ОПГ «Покровские». Новый председатель ВС РФ Игорь Краснов ранее подчеркивал в интервью, что пресечение любых коррупционных проявлений среди судей находится под его личным контролем.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что правоохранительные органы рассматривают возбуждение коррупционного дела против бывшего руководителя краевого суда Александра Чернова из-за несоответствия доходов и расходов. Согласно показаниям свидетеля, с 2017 по 2023 год на банковский счет гражданской жены экс-председателя поступали средства от участия в деятельности ООО СХП «Дмитриевское». Часть денег якобы регулярно доставлялась и передавалась лично Александру Чернову в доме на улице Федосеева в Краснодаре.

Нурий Бзасежев