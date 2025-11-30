МИД Казахстана выразил протест Украине в связи с атакой на КТК в Новороссийске

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выразило протест из-за атаки на критическую инфраструктуру международного Каспийского Трубопроводного Консорциума в порту Новороссийска. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Это уже третий случай нападения на объект, защищенный международным правом, сказано в сообщении.

Казахстан подчеркнул свою приверженность стабильности поставок энергоносителей и отметил важную роль консорциума в мировой энергетической системе. В ведомстве заявили, что такие действия наносят ущерб отношениям между Казахстаном и Украиной. Казахстан ожидает от украинской стороны мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем, говорится в заявлении МИДа республики.

Напомним, утром 29 ноября Морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума подвергся террористической атаке, что привело к серьезным повреждениям выносного причального устройства ВПУ-2.

Андрей Николаев