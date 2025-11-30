В Анапе и Славянске-на-Кубани обломки беспилотников повредили дома
В Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА ночью 30 ноября повреждены частный и многоквартирный дома, в Анапе обломки дрона повредили частный дом. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает оперштаб Кубани.
Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ
По данным оперштаба, в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков дрона серьезно пострадало частное домовладение в садоводческом товариществе. Во втором случае фрагменты беспилотника разбили окна в семи квартирах.
Кроме того, на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода повредило газовую трубу. Возгорания не произошло.
Во всех случаях пострадавших нет. На месте по каждому адресу работают оперативные службы.
В Анапе обломки дрона повредили частный дом. В дачном товариществе частично разрешена крыша одного из домовладений. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.
Как писал «Ъ-Кубань», ночью 30 ноября дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над территорией Краснодарского края семь украинских БПЛА самолетного типа, еще шесть были ликвидированы над Черным морем.