Власти Крыма рассчитывают на выплаты после смены властей Украины

Власти Крыма продолжат требовать от Украины компенсацию за ущерб от водной и энергетической блокад в размере 9,7 трлн руб. даже после смены правительства в Киеве. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24».

«Каким бы ни был мир на Украине, на каких бы условиях он ни был, — этот иск будет востребован к Украине, еще раз подчеркну, потому что все события по нему разворачивались до периода СВО. Поэтому мы вполне можем требовать и от дальнейших новых властей Украины, которые, я надеюсь, появятся в следующем году, чтобы они взяли этот иск в работу и начали с нами рассчитываться за причиненный материальный и моральный ущерб»,— заявил господин Константинов.

Председатель Госсовета Крыма также добавил, что при появлении возможности власти Крыма будут заниматься истребованием средств с помощью федеральных министерств и ведомств.

Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу в мае 2014 года, а осенью 2015 года прекратила поставки электроэнергии. На полуострове до мая 2016 года действовал режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил дело об экоциде. Ранее суды Крыма удовлетворили иски к властям Украины на 2,5 трлн руб. за водную блокаду и на 3,15 трлн руб. за энергетическую. Арбитражный суд региона также удовлетворил 12 исков на общую сумму более 5,3 млрд руб. Кроме того, предприниматели подали 28 исков по водной блокаде. Крупнейшие удовлетворённые требования связаны с компаниями «Титановые инвестиции» (1,2 млрд руб.), «Яросвит-Агро» (854,4 млн руб.) и «Антей» (810,3 млн руб).

Анна Гречко