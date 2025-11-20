Главные новости за 20 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Концентрация токсичного вещества — азота нитритного — в реке Охте превысила предельно допустимый уровень в 12,7 раза в октябре 2025 года. Показатель составил 0,254 мг/куб. дм при норме 0,020 мг/куб. дм, свидетельствуют данные отчета Росгидромета. Также в пробе зафиксирована максимальная в регионе концентрация легкоокисляемых органических веществ — превышение норматива в 1,7 раза.

В 2026 году в Архангельской области стартует пилотный проект по регулярной доставке грузов в труднодоступные населенные пункты с помощью безэкипажных судов. На линии между Архангельском и Соловецкими островами начнут курсировать два автономных катера «Бриз».

Лесопромышленный холдинг ООО «Тайга Групп» достиг соглашения о приобретении долей в ООО «Эвоком», представленного на российском рынке брендами Zemma, Libretta, Tellus и Somfort. После получения согласия ФАС на реализацию сделки группа планирует объединить бизнес «Эвоком» с АО «Сыктывкар Тиссью Груп».

Смольнинский райсуд Петербурга арестовал Евгения Кириллова и Владимира Колганова, которых обвиняют в использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов. Фигуранты, один из которых (Колганов.— «Ъ») является известным актером, снимавшимся в том числе в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Морские дьяволы», изготовили и распространили в Сети материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц.

Члены Горизбиркома Петербурга единогласно утвердили новую схему одномандатных избирательных округов. По ней в 2026 году в городе пройдут выборы в Заксобрание. Противники новой нарезки утверждают, что они приняты для того, чтобы исключить попадания в ЗакС оппозиционеров. Тем не менее, на заседании ГИКа 20 ноября схему поддержали единогласно. Подробнее о нарезке — в материале «Избирательные округа уезжают за границы».

Общий объем инвестиций в проект по разработке Павловского месторождения на Новой Земле в Архангельской области составит около 70 млрд рублей. «Обновленная модель предусматривает размещение перерабатывающего комплекса на материке — в районе будущего порта»,— сообщила пресс-служба областного правительства. Запуск первой очереди проекта запланирован на 2031 год.

Сеть «Вкустер» ведет переговоры о продаже значительной части своих магазинов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области X5 Retail Group для переформатирования в «Пятерочку». По данным издания «Фонтанка», на первом этапе X5 может получить около 20 уже не работающих точек «Вкустера». В дальнейшем ритейлер заберет и часть действующих магазинов, кроме тех, что не подойдут по формату.

Ozon Fresh и «Азбука Вкуса» арендовали площади в торгово-офисном центре Crossroads на Савушкина, 119, под размещение дарксторов. Кроме ритейлеров помещения в здании площадью 8 тыс. кв. м занимают магазин «Магнит», шоу-рум и склад в формате light industrial. Эксперты называют переформатирование объекта не типичным случаем, а, скорее, возвращением зданию его первоначальной функции в связи с потребностью более эффективного использования.

Суд удовлетворил иск прокуратуры к иноагенту Борису Вишневскому о признании его книги «Хроники возрожденного Арканара» экстремистским материалом. Суд установил, что в сборнике статей иноагента Вишневского есть призывы к насильственному изменению конституционного строя, разжигание ненависти к РПЦ и верующим, кроме того, автор сравнивал российское государство и фашизм. Подробнее о деле — в материале «Эксперты изучили иноагентские хроники».

В Мурманске открылся новый пассажирский терминал внутренних авиалиний аэропорта Мурмаши (входит в холдинг «Новапорт»). В торжественной церемонии в режиме видео-конференц-связи принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Площадь нового терминала составляет более 7 тыс. кв. м, пропускная способность — до 400 человек в час.

Суд арестовал замглавы администрации Тосненского района Ленинградской области Виталия Иваненко и его предшественника Олега Ануфриева до 14 января. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с земельными участками, нанесшем муниципальному бюджету не менее 10 млн рублей ущерба, сообщили в управлении СКР по региону.

Власти Ленинградской области намерены направить из регионального бюджета более 1,8 млрд рублей на субсидии для ремонта котельных и тепловых сетей. Заявки на финансирование принимаются от городов и поселений до 9 декабря. Предполагается, что на выделяемые средства проведут ремонтные работы в конкретных населенных пунктах.

Суд заключил под стражу до 19 января 2026 года несовершеннолетнего Шохжахона по обвинению в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, 19 ноября 2025 года, около 11:50, подросток облил бензином и поджег служебный автомобиль на прилегающей территории 77-го отдела полиции в Адмиралтейском районе с целью «дестабилизации деятельности органов власти».