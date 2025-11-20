Суд арестовал бывшего и действующего замглавы администрации Тосненского района

Тосненский городской суд избрал бывшему замглавы администрации Тосненского района Ленинградской области Виталию Иваненко и его предшественнику Олегу Ануфриеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 января. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с земельными участками, нанесшем муниципальному бюджету не менее 10 млн рублей ущерба, сообщили в управлении СКР по региону.

Один из задержанных под конвоем заходит в зал судебных заседаний

Фото: Пресс-служба управления СКР по Ленинградской области Один из задержанных под конвоем заходит в зал судебных заседаний

Фото: Пресс-служба управления СКР по Ленинградской области

Дело возбудили после обращения многодетных семей и жены участника СВО, которые не могли получить положенные им земельные участки. Следствие установило, что чиновники организовали межевание и продажу посторонним лицам земли, предназначенной для льготников.

Накануне фигуранты были задержаны. СКР, ФСБ и Росгвардия совместно провели обыски в администрации Тосненского района и по местам жительства подозреваемых.

