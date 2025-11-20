Суд в Петербурге арестовал подростка за поджог полицейского автомобиля

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 19 января 2026 года несовершеннолетнего Шохжахона по обвинению в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

По версии следствия, 19 ноября 2025 года, около 11:50, подросток облил бензином и поджег служебный автомобиль на прилегающей территории 77-го отдела полиции в Адмиралтейском районе с целью «дестабилизации деятельности органов власти».

Также следствие указало, что обвиняемый согласился сообщать неустановленному лицу координаты воинских частей, военкоматов и госпиталей, а также что преступление совершено «с особым цинизмом» в дневное время, когда в административных зданиях находились люди.

Подростка задержали накануне. Тогда в полиции сообщили, что он действовал по указанию неизвестных, с которыми познакомился в мессенджере.

Артемий Чулков