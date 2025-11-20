Актер из «Убойной силы» арестован за распространение детской порнографии

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Кириллова и Владимира Колганова, которых обвиняют по п. «б», «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга, следствием было установлено, что в 2007 и 2015 годах фигуранты, один из которых (Колганов.— «Ъ») является известным актером, снимавшимся в том числе в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Морские дьяволы», изготовили и распространили в Сети материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц. В том числе они использовали эти кадры в своих соцсетях.

Обвиняемые вину не признали и просили не отправлять их под стражу. Суд, тем не менее, поместил обоих в СИЗО до 17 января.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что, по данным полиции, фигуранты использовали для изготовления порнографических материалов годовалых-двухлетних детей.

