В проект Павловского месторождения на Новой Земле инвестируют до 70 млрд рублей

Общий объем инвестиций в проект по разработке Павловского месторождения на Новой Земле в Архангельской области составит около 70 млрд рублей. Такую сумму в ходе совещания по социально-экономическому развитию региона под председательством вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева назвал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«Александр Цыбульский доложил о возобновленной реализации проекта разработки Павловского месторождения на Новой Земле. Обновленная модель предусматривает размещение перерабатывающего комплекса на материке — в районе будущего порта»,— сообщила пресс-служба областного правительства.

Как отметил господин Цыбульский, запуск первой очереди проекта запланирован на 2031 год.

Павловское месторождение входит в состав Безымянского рудного узла на Новой Земле в Архангельской области. Павловское рудное поле занимает площадь более 12 кв. км. Месторождение входит в четверку крупнейших по запасам цинка и в пятерку крупнейших по запасам свинца в РФ.

