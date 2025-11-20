Ленобласть выделит более 1,8 млрд рублей на ремонт котельных и тепловых сетей

Власти Ленинградской области намерены направить из регионального бюджета более 1,8 млрд рублей на субсидии для ремонта котельных и тепловых сетей. Прием заявок от муниципалитетов стартовал в регионе.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, заявки на финансирование принимаются от городов и поселений до 9 декабря. Предполагается, что на выделяемые средства проведут ремонтные работы в конкретных населенных пунктах.

Проекты, прошедшие отбор, будут реализованы в течение трех лет. Первые работы на объектах теплоснабжения начнутся уже будущей весной, утонили в администрации Ленобласти.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что компания ООО «Теплоэнерго» потратит 422 млн рублей на постройку котельной на Пулковском шоссе.

Андрей Цедрик