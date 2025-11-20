Горсуд Петербурга запретил книгу бывшего депутата и иноагента Бориса Вишневского

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административный иск прокуратуры к иноагенту Борису Вишневскому о признании его книги «Хроники возрожденного Арканара» экстремистским материалом. В итоге иск удовлетворен, сообщили 20 ноября в объединенной пресс-службе городских судов.

Признанный иностранным агентом бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Признанный иностранным агентом бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как установил суд и ранее выяснили эксперты университета РГПУ им. Герцена, в сборнике публицистических статей иноагента Вишневского за 2008-2015 годы есть призывы к насильственному изменению конституционного строя, разжигание ненависти к РПЦ и верующим, кроме того автор сравнивал российское государство и фашизм.

Напомним, что признанная экстремистским материалом книга «Хроники возрожденного Арканара» была опубликована в 2015 году тиражом 1 тыс. экземпляров. Предыдущее судебное заседание по делу перенесли из-за отсутствия в материалах документа об образовании одного из экспертов.

Подробнее деле — в материале «Ъ Северо-Запад» «Эксперты изучили иноагентские хроники».

Андрей Цедрик