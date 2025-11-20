В Мурманске открылся новый пассажирский терминал аэропорта за 4,7 млрд рублей

В Мурманске в четверг, 20 ноября, открылся новый пассажирский терминал внутренних авиалиний аэропорта Мурмаши (входит в холдинг «Новапорт»). В торжественной церемонии в режиме видео-конференц-связи принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Площадь нового терминала составляет более 7 тыс. кв. м, пропускная способность — до 400 человек в час (у старого терминала было 200 человека в час — «Ъ»). Строительство велось с 2023 года. Ожидается, что с вводом объекта в эксплуатацию аэропорт Мурманска сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год.

Инвестором строительства выступил холдинг «Новапорт», подрядчиком — ООО «Спектрум Холдинг». Проект был реализован при поддержке ВЭБ.РФ в партнерстве со ПАО «Сбербанк». Объем инвестиций составил 4,7 млрд рублей. Ранее стало известно, что в 2026 году «Новапорт» намерен завершить разработку проектной документации второй очереди аэровокзального комплекса Мурманска.

Андрей Цедрик