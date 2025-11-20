Офисы перешли на темную сторону

Ozon Fresh и «Азбука Вкуса» арендовали площади в торгово-офисном центре Crossroads на Савушкина, 119, под размещение дарксторов. Кроме ритейлеров помещения в здании площадью 8 тыс. кв. м занимают магазин «Магнит», шоу-рум и склад в формате light industrial, сообщили «Ъ Северо-Запад» в Jensen Group, владеющей центром. Эксперты называют переформатирование объекта не типичным случаем, а, скорее, возвращением зданию его первоначальной функции в связи с потребностью более эффективного использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер даркстора

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Интерьер даркстора

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

О том, что Crossroads «отошел от офисной функции» изданию рассказал генеральный директор управляющей компании инвестиционного фонда Jensen Group Дмитрий Абрамов. Договоры аренды с двумя брендами формата даркстора были подписаны в этом году: Ozon Fresh занял площадь 483,7 кв. м, «Азбука вкуса» — 344 кв. м. «По уровню арендных ставок дарксторы сегодня сопоставимы с помещениями, занимаемыми традиционными розничными операторами. Более того, на фоне действующих ограничений на работу ПВЗ и складских форматов в жилых домах ставки для дарксторов имеют все основания для дальнейшего роста. Спрос на подходящие помещения превышает предложение»,— прокомментировали ситуацию на объекте в компании.

Кроме упомянутых арендаторов помещения в торгово-офисном центре сегодня занимают «Магнит», ресторан азиатской кухни, шоурум и производственная площадка формата light industrial (арендатор не уточняется).

Директор департамента офисной недвижимости Bright Rich | CORFAC International в Санкт-Петербурге Алина Нечаева отмечает, что в Crossroads предусмотрены торговые площади, которые подходят для открытия даркстора. «Объект находится в локации с высокой плотностью населения вблизи крупных офисных объектов, что повышает его привлекательность. При этом в целом дарксторы довольно редко становятся арендаторами офисных зданий и, как правило, рассматривают для размещения коммерческие помещения в жилых домах. Там проще организовать погрузочно-разгрузочную зону, а стоимость аренды ниже, чем в бизнес-центрах»,— сказала эксперт. По ее оценке, ставка аренды площадей для Ozon Fresh и «Азбуки вкуса» могла составить 1,6–1,7 тыс. рублей за «квадрат» в месяц.

«Crossroads находится в конкурентном окружении, поэтому собственник, вероятно, решил дифференцировать профиль арендаторов для повышения заполняемости объекта. Дарксторы — стабильный арендатор, который не зависит от трафика посетителей, а соответственно, реже меняет локацию, чем обычный магазин»,— рассуждает госпожа Нечаева.

Руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов говорит, что в данном случае речь, скорее, идет не о переформатировании офисного центра, а о возвращении здания к его изначальной функции. «Объект изначально проектировался как крупный продуктовый супермаркет финской сети "Суперсила", позднее там работали SPAR и "Магнит",— вспоминает господин Дуванов.— По своим характеристикам: высоким потолкам, большим торговым залам, планировкам под высокий поток покупателей — это не полноценный бизнес-центр, а здание, оптимальное именно для продуктового ритейла. Поэтому появление там дарксторов Ozon Fresh и "Азбуки вкуса" — логичное использование пространства, которое долгое время просто не удавалось сдать на условиях, приемлемых для собственника».

Обычному ритейлу в этой локации конкурировать сложно, продолжает господин Дуванов: вокруг расположены гипермаркет «Лента», несколько магазинов «Перекресток», магазины «у дома» — покупательский трафик распределен в пользу объектов на более удобных подъездах. «В текущих условиях два маркетплейса — это, по сути, лучший и наиболее органичный сценарий для здания, соответствующий его первоначальному назначению»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен