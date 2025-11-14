Главные новости за 14 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссийске после массированной атаки БПЛА введен режим чрезвычайной ситуации. Повреждены 11 домов. Пострадали четыре человека. Одного местного жителя госпитализировали.

В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждения получила нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также ряд береговых объектов. В ходе атаки беспилотников в городе повредили котельную АО «Черномортранснефть». Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территорию ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (входит в группу ОЗК).

Над территорией Краснодарского края в течение прошедшей ночи ликвидировали 66 беспилотников.

Никулинский суд Москвы выселил из служебной квартиры лишенного мандата за прогулы экс-депутата Госдумы Юрия Напсо и членов его семьи по иску Управления делами президента РФ.

Экспорт нефти из порта Новороссийска был приостановлен после ночной атаки беспилотников, сообщили Reuters два источника, знакомых с ситуацией. По их данным, отгрузка сырья остановлена, приостановлены и поставки нефти в направлении порта. Официальных комментариев от «Транснефти» пока нет.

Геленджикский городской суд оштрафовал блогера Оксану Кобелеву на 30 тыс. руб. за размещение поста с видеозаписью генерал-лейтенанта Апти Алаудинова и текстом, который суд признал дискредитирующим армию России.

Основатель ГК «Дело» прокомментировал падение фрагментов беспилотников на контейнерный терминал НУТЭП в Новороссийске. В своем Telegram-канале Сергей Шишкарев заявил, что терминалы «ДелоПортс» работают в штатном режиме согласно внутренним инструкциям и предписаниям органов и ведомств.

Объем премий по страхованию жизни в Краснодарском крае по итогам девяти месяцев 2025 года вырос почти в четыре раза год к году. Основным фактором стало усиление тревожности на фоне частых атак беспилотников на территорию края и соседних субъектов.

В Тахтамукайском районе Адыгеи завершили ремонт участка региональной автодороги Тахтамукай—Отрадный. Работы выполнили за счет средств национального проекта «Инфраструктура для жизни», общая стоимость проекта составила 27,7 млн руб.