В ГК «Дело» прокомментировали падение БПЛА на контейнерный терминал на Кубани
Основатель ГК «Дело» прокомментировал падение фрагментов беспилотников на контейнерный терминал НУТЭП в Новороссийске. В своем Telegram-канале Сергей Шишкарев заявил, что терминалы «ДелоПортс» работают в штатном режиме согласно внутренним инструкциям и предписаниям органов и ведомств.
Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева
Сейчас в терминале ведутся работы по устранению последствий атаки, возгорание ликвидировано. Пострадавших и погибших нет.
«Мои дорогие земляки показали высочайшую выдержку и профессионализм. Уверен, нашей команде помогло и офицерское прошлое. Все действовали по-военному спокойно, четко и быстро. Благодарю каждого работника терминала НУТЭП за мужество и стойкость»,— отметил господин Шишкарев.
Массированная атака беспилотников на Новороссийск произошла в ночь на 14 ноября. В результате падения обломков БПЛА пострадали четыре человека. Всего над Краснодарским краем было сбито 66 беспилотников и 59 над Черным морем.