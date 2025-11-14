В ГК «Дело» прокомментировали падение БПЛА на контейнерный терминал на Кубани

Основатель ГК «Дело» прокомментировал падение фрагментов беспилотников на контейнерный терминал НУТЭП в Новороссийске. В своем Telegram-канале Сергей Шишкарев заявил, что терминалы «ДелоПортс» работают в штатном режиме согласно внутренним инструкциям и предписаниям органов и ведомств.

Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева

Сейчас в терминале ведутся работы по устранению последствий атаки, возгорание ликвидировано. Пострадавших и погибших нет.

«Мои дорогие земляки показали высочайшую выдержку и профессионализм. Уверен, нашей команде помогло и офицерское прошлое. Все действовали по-военному спокойно, четко и быстро. Благодарю каждого работника терминала НУТЭП за мужество и стойкость»,— отметил господин Шишкарев.

Массированная атака беспилотников на Новороссийск произошла в ночь на 14 ноября. В результате падения обломков БПЛА пострадали четыре человека. Всего над Краснодарским краем было сбито 66 беспилотников и 59 над Черным морем.

Алина Зорина