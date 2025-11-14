Экс-депутата Юрия Напсо выселили из служебной квартиры в Москве

Никулинский суд Москвы выселил из служебной квартиры лишенного мандата за прогулы экс-депутата Госдумы Юрия Напсо и членов его семьи по иску Управления делами президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Суд удовлетворил требования Управделами президента о выселении Юрия Напсо и его родственников из служебного жилья в столице России. Ответчики также должны заплатить госпошлину в размере 20 тыс. руб.

Соответчиками выступили члены семьи бывшего парламентария — мать, супруга и несовершеннолетние дети. По словам представителя Управделами президента, Юрий Напсо должен был освободить квартиру в течение месяца после утраты полномочий, однако не выполнил это требование. Адвокат экс-депутата Роман Баранников ранее заявлял, что у бывшего депутата, его детей и матери фактически отсутствует другое жилье на территории России.

В апреле Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Напсо из-за неучастия в заседаниях палаты парламента более 30 дней.

В октябре суд национализировал 60 объектов недвижимости экс-депутата по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Юрий Напсо стал фигурантом дела об изнасиловании 19-летней помощницы в 2023 году, после чего покинул Россию. В рамках расследования силовики провели обыски в его служебной квартире.

Алина Зорина