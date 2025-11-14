Нефтебаза повреждена в результате атаки БПЛА в Новороссийске

В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждения получила нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также ряд береговых объектов. На месте работают оперативные и специализированные службы. По предварительным данным, информации о пострадавших нет. Отражение атаки продолжается, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Незадолго до инцидента в городе была объявлена воздушная тревога: сирены прозвучали около полуночи, после чего мэр Новороссийска Андрей Кравченко призвал жителей перейти в безопасные места и воздержаться от съемки и публикации материалов, связанных с атакой и работой спецслужб.

Угроза атаки БПЛА также была объявлена в Анапе, где, по данным пресс-службы городской администрации, включили сирены оповещения. В мэрии Новороссийска ранее подтвердили, что в районе города продолжается отражение беспилотной атаки.

Вячеслав Рыжков