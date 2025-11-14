В Новороссийске при атаке БПЛА повредили котельную АО «Черномортранснефть»

Более 400 человек в Новороссийске с ночи находятся без отопления, свыше 300 жителей — без горячей воды. И. о. заместителя главы Новороссийска по ЖКХ Рафаэль Бегляров сообщил, что в ходе атаки беспилотников в городе повредили котельную АО «Черномортранснефть».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подача ресурсов абонентам котельной приостановлена с двух часов ночи. На месте работают аварийные службы. Рафаэль Бегляров подчеркнул, что возобновить подачу воды и отопления в трех многоквартирных домах планируется к 16:00.

Последствия массированной атаки по Новороссийску устраняли более 170 человек и 50 единиц техники, о чем заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При налете БПЛА в городе пострадали четыре человека, несколько жилых домов, нефтебаза и береговые сооружения. Известно, что повреждения получило гражданское судно в порту Новороссийска.

София Моисеенко