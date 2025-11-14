СМИ: из порта Новороссийска приостановлен экспорт нефти

Экспорт нефти из порта Новороссийска был приостановлен после ночной атаки беспилотников, сообщили Reuters два источника, знакомых с ситуацией. По их данным, отгрузка сырья остановлена, приостановлены и поставки нефти в направлении порта. Официальных комментариев от «Транснефти» пока нет.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате атаки повреждения получило гражданское судно, находившееся в порту; трое членов экипажа пострадали. Обломки беспилотника задели резервуарный парк и причал «Черномортранснефти», а также контейнерный терминал Новороссийского транспортно-экспедиционного предприятия. На перевалочном комплексе «Шесхарис» произошло возгорание, которое ликвидируют 172 спасателя при участии более полусотни единиц техники. Жертв нет.

«Шесхарис», один из ключевых нефтеналивных комплексов на юге России, используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов, в том числе экспортируемого сырья. Мощности комплекса включают 30 резервуаров суммарным объемом 820 тыс. куб. м для нефти, 16 резервуаров для мазута и десять — для дизельного топлива.

Через этот же объект проходит транзит казахстанской нефти. В Минэнерго Казахстана заявили, что деятельность по экспорту сырья через Новороссийск продолжается в обычном режиме, без ограничений.

По данным Минобороны, в ночь атаки над Краснодарским краем было сбито 66 беспилотников, еще 59 — над Черным морем. Всего, по оценке ведомства, над территориями российских регионов ликвидировано 216 дронов.

Вячеслав Рыжков