В Адыгее отремонтировали трассу Тахтамукай—Отрадный за 27 млн рублей

В Тахтамукайском районе Адыгеи завершили ремонт участка региональной автодороги Тахтамукай—Отрадный. Работы выполнили за счет средств национального проекта «Инфраструктура для жизни», общая стоимость проекта составила 27,7 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве строительства.

Протяженность обновленного участка составила почти 2 км. Строители провели частичное фрезерование старого покрытия, уложили выравнивающий слой асфальта, а затем нанесли верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. В завершение работ укрепили обочины, установили дорожные знаки и нанесли горизонтальную разметку.

«Обновленная дорога обеспечит безопасное и комфортное движение транспорта, сократит время в пути и повысит связность между населенными пунктами района»,— заявили в минстрое со ссылкой на начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального «Автодора» Дмитрия Бороненко.

Ремонт участка автодороги «Тахтамукай — Отрадный» стал 26-м объектом, реализованным в текущем году в Адыгее. С весны 2025 года в республике привели к нормативам более 70 км автомобильных дорог регионального значения.

Нурий Бзасежев