Блогера из Геленджика оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Геленджикский городской суд оштрафовал блогера Оксану Кобелеву на 30 тыс. руб. за размещение поста с видеозаписью генерал-лейтенанта Апти Алаудинова и текстом, который суд признал дискредитирующим армию России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении фигурантки, которая ведет канал с более чем 10 тыс. подписчиков.

В июне 2025 года правоохранители обнаружили на канале блогера публикацию с видео командира добровольческого формирования «Ахмат», заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Под записью размещался текст, содержащий информацию, дискредитирующую использование Вооруженных сил России.

Обвиняемая не признала вину в совершении административного нарушения. Однако суд, изучив материалы дела, счел ее вину доказанной и назначил штраф.

Алина Зорина