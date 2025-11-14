В Краснодарском крае рынок страхования жизни вырос в 4 раза

Объем премий по страхованию жизни в Краснодарском крае по итогам девяти месяцев 2025 года вырос почти в четыре раза год к году, сообщили «Ведомостям Юг» представители страховых компаний, работающих в регионе. Основным фактором, по их оценке, стало усиление тревожности на фоне частых атак беспилотников на территорию края и соседних субъектов.

Наибольший вклад в региональные сборы традиционно обеспечивает Краснодар: совокупный объем премий здесь превысил 1 млрд руб., уточнили в «Росгосстрах Жизнь». Вторым по значимости рынком остается Сочи — около 15% всех сборов. Максимальные темпы роста показывают Анапа и Майкоп: в этих городах объем премий увеличился до десятикратных значений по сравнению с 2024 годом.

В «РЕСО-Гарантия» отмечают изменение структуры спроса: при сокращении числа оформляемых полисов средний чек продолжает расти и в сегменте страхования от несчастных случаев составляет 1350 руб. Компания в 2025 году расширила линейку программ с фиксированными страховыми суммами до 10 млн руб., а максимальная выплата по несчастным случаям в крае в этом году достигла 1,5 млн руб.

Изменения наблюдаются и в структуре продаж «Росгосстрах Жизнь»: доля инвестиционного страхования увеличилась на 4% на фоне снижения ставок по банковским вкладам вслед за корректировкой ключевой ставки ЦБ.

Однако ситуация в разрезе городов выглядит неоднородно. В Новороссийске рынок страхования жизни демонстрирует спад: по данным директора местного филиала «РЕСО-Гарантия» Игоря Лозового, объемы здесь снизились на 23% относительно прошлого года. По его словам, сокращение спроса может быть связано с общей экономической неопределенностью. При этом интерес к полисам с дополнительными рисками, включая «терроризм» и «диверсию», растет лишь умеренно, а приоритетом для клиентов остается защита имущества.

Средний чек по страхованию жизни в Новороссийске составляет 860 руб. по индивидуальным договорам, 400 руб. — по коллективным программам для школьников и 1200 руб. — по коллективным полисам для корпоративных клиентов. Несмотря на снижение объемов, средний чек за год увеличился на 5%.

