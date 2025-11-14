Режим ЧС объявили в Новороссийске после налета беспилотников

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске после массированной атаки БПЛА. Об этом уведомил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Новороссийске проводится осмотр поврежденных территорий и домов. По предварительным данным, при атаке пострадали четыре многоквартирных и два частных дома, в больнице находится один из жителей, ему оказывают необходимую помощь. На базе технико-экономического лицея и школы №29 развернули пункты временного размещения.

По словам мэра Новороссийска, больше всего при атаке БПЛА пострадал МКД на улице Губернского, в одной из квартир на улице Георгия Соколова повреждена нежилая квартира. В домах на проспекте Ленина частично выбило окна, обломки беспилотников задели фасады некоторых МКД. Пострадали несколько автомобилей.

«Всем пострадавшим в результате атаки обязательно окажем необходимую помощь. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб»,— подчеркивает Андрей Кравченко.

София Моисеенко