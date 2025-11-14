В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены 11 домов

В Новороссийске после ночной атаки беспилотников повреждены 11 домов. В Центральном районе пострадали шесть зданий, в Южном — пять, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

В Центральном районе специалисты зафиксировали повреждения в 18 квартирах, в Южном — в 42. Обход пострадавших домов продолжается.

«В первую очередь необходимо провести полное обследование и составить акты осмотра помещений. Управляющие компании также оказывают помощь в расчистке дворов, восстановлении общедомового имущества и замерах оконных проемов. Всем собственникам и жильцам окажем необходимую поддержку и материальную помощь»,— написал господин Кравченко.

Атака беспилотников на Новороссийск произошла в ночь на 14 ноября. Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки БПЛА повредили четыре многоквартирных дома и два частных. Власти города приняли решение о введение режима чрезвычайной ситуации.

Дмитрий Холодный