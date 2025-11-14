Фрагменты БПЛА упали на территорию НКХП в Новороссийске

В результате массированной атаки беспилотников на Новороссийск фрагменты БПЛА упали на территорию ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (входит в группу ОЗК). Сейчас терминал работает в штатном режиме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора предприятия Юрия Медведева.

По его словам, критичных повреждений инфраструктуры нет. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.

«Ъ-Кубань» писал, что ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, в результате которой пострадали четыре человека. По данным Минобороны РФ, было сбито 66 БПЛА над регионом и 59 над Черным морем. Наибольший урон получил Новороссийск, в котором повреждены минимум четыре многоквартирных дома, придомовые территории по нескольким адресам, а также нефтебаза «Шесхарис».