Главные новости за 7 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Организатор маршрута Трабзон—Сочи не планирует прерывать сообщение на пароме Sea Bridge, несмотря на проблемы с заходом в морской порт города-курорта.

Андрей Алексеенко, ранее занимавший должность мэра Краснодара, 7 ноября получил назначение на пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе.

В Краснодаре возбуждено уголовное дело о хулиганстве после сообщений о нападениях подростков на сверстников. Школьники якобы действуют под руководством лидера, которая явилась с повинной в полицию.

Дорогу из Краснодара в Тюмень могут построить в течение 12 лет. Стоимость строительства составит 1,7 трлн руб. в ценах 2026-2030 годов. Около 500 млн руб. планируют привлечь из внебюджетных инвестиций.

В октябре 2025 года средняя цена нового автомобиля в Краснодарском крае упала на 11,2% — до 2,97 млн руб. по сравнению с сентябрем. Больше всего подешевел кроссовер Exeed LX — его средняя цена снизилась на 3,3%, до 4,3 млн руб.

Конкуренция среди бухгалтеров на рынке труда Краснодарского края остается на достаточно высоком уровне. Медианная предлагаемая заработная плата в этом году колебалась от 46,6 тыс. руб. до 101,6 тыс. руб.

В Краснодаре за 2023–2024 годы завершили ремонт дорог на 105 участках общей протяженностью более 152 км. Работы велись в рамках федеральных, региональных программ и за счет городского бюджета.

С начала проведения работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе на территории Краснодарского края и Республики Крым очистили от мазута около 2 тыс. км береговой линии, в том числе повторно.

С 2018 года в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление поставили около 400 транспортных средств. На обновление парка направили 14,1 млрд руб.

В Краснодаре в 2024 и 2025 годах распределение земельных участков не проводилось в связи с дефицитом территорий.