Следователи возбудили дело после уличных драк подростков в Краснодаре

В Краснодаре возбуждено уголовное дело о хулиганстве после сообщений о нападениях подростков на сверстников. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о действиях группы несовершеннолетних с причинением телесных повреждений была опубликована 7 ноября в социальных сетях. По данным авторов публикаций, подростки якобы действуют под руководством лидера. Следственный отдел по Прикубанскому округу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и проводит оценку действий органов системы профилактики.

Полиция также организовала проверку. Один из зафиксированных эпизодов произошел 3 ноября: в дежурную часть отдела полиции Калинино поступило сообщение от 39-летней жительницы города о том, что на улице Героя Яцкова у школы №104 ее 14-летнюю дочь избила несовершеннолетняя школьница.

Правоохранители устанавливают возможных участников группы и проверяют их причастность к другим противоправным действиям.

Вячеслав Рыжков