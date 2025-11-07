С 2018 года в МУП «КТТУ» поставили около 400 транспортных средств

С 2018 года в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление поставили около 400 транспортных средств. На обновление парка направили 14,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, для использования приобрели 178 трамваев, 72 троллейбуса, 105 автобусов, включая 23 электробуса. На этой неделе на линию вышли 15 новых трамваев. До конца 2025 года поступят еще столько же, а в 2026 году — 10 трехсекционных вагонов.

«В вопросе обновления автопарка на первый план сегодня выходит качество: мы закупаем как отечественную, так и белорусскую технику, при этом обязательно оснащенную кондиционерами. Она должна быть современной и удобной для жителей и гостей города, потому что общественный транспорт — лицо краевой столицы, и его состояние напрямую влияет на качество жизни»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Помимо обновления общественного транспорта в Краснодаре в 2022 году проложили новую трамвайную линию длиной 5 км на улице Московской. Планируют также начать строительство трамвайных путей в районе Западного обхода в Немецкую деревню и далее до «Города спорта». В планах есть проложение линии в микрорайон Гидростроителей и в сторону поселка Индустриальный.

По словам губернатора Кубани, основной проблемой является выделение земли под новое полотно, потому что в основном участки находятся в частной собственности. Он также отметил, что без расширения трамвайной сети развитие краевой столицы невозможно.

Как подчеркнули в администрации края, новый электротранспорт поставляют в Краснодар в рамках концессионного соглашения нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году город получил 40 трамвайных вагонов и 83 автобуса, а также семь новых электробусов производства «Белкоммунмаш» и четыре зарядные станции к ним.

Алина Зорина