На Кубани и в Крыму очистили около 2 тысяч км берега от нефтепродуктов
С начала проведения работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе на территории Краснодарского края и Республики Крым очистили от мазута около 2 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Об этом на заседании правкомиссии для координации работ по устранению последствий ЧС рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Специалисты собрали 184,8 тыс. т загрязненного песка и грунта. В специализированные организации вывезено 184 тыс. т замазученного песка. За прошедшую неделю на побережье Анапы и Темрюкского района новых выбросов нефтепродуктов не обнаружено.
Во время осмотра водолазами затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» утечек нефтепродуктов не зафиксировано.