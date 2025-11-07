На Кубани и в Крыму очистили около 2 тысяч км берега от нефтепродуктов

С начала проведения работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе на территории Краснодарского края и Республики Крым очистили от мазута около 2 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Об этом на заседании правкомиссии для координации работ по устранению последствий ЧС рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Специалисты собрали 184,8 тыс. т загрязненного песка и грунта. В специализированные организации вывезено 184 тыс. т замазученного песка. За прошедшую неделю на побережье Анапы и Темрюкского района новых выбросов нефтепродуктов не обнаружено.

Во время осмотра водолазами затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» утечек нефтепродуктов не зафиксировано.

Алина Зорина