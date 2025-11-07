На Кубани сохраняется высокая конкуренция среди бухгалтеров

Конкуренция среди бухгалтеров на рынке труда Краснодарского края остается на достаточно высоком уровне, рассказала «Ъ-Кубань» директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

«Уровень конкуренции среди кубанских бухгалтеров в этом году находился в диапазоне от 6,7 до 12,9 резюме на вакансию. Стоит отметить, что hh.индекс, или индекс конкуренции, то есть количество резюме на вакансию, в норме должен быть от 4 до 8, показатели выше 12 говорят о достаточно высоком уровне конкуренции, где у работодателей есть возможность выбора»,— рассказала госпожа Лавренова.

Специалисты сервиса HeadHunter отметили, что с января по октябрь 2025 года в Краснодарском крае работодатели разместили более 9,1 тыс. вакансий для бухгалтеров. Медианная предлагаемая заработная плата в этом году колебалась от 46,6 тыс. руб. до 101,6 тыс. руб.

Среди требований, предъявляемых к кубанским бухгалтерам, в топ-5 входят следующие навыки: «знание 1С», «бухгалтерский учет», «электронный документооборот», «налоговая отчетность» и «расчеты».

Ранее глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук заявила «РИА Новости», что спрос на бухгалтеров, особенно работающих с НДС, вырастет в условиях пересмотра ставки этого налога, а бизнесу необходимо заранее оценить, справятся ли бухгалтерские службы компании с ростом объема работы.

Наталья Решетняк