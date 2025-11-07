Средняя цена нового автомобиля в Краснодарском крае снизилась на 11,2%

В октябре 2025 года средняя цена нового автомобиля в Краснодарском крае упала на 11,2% — до 2,97 млн руб. по сравнению с сентябрем. Об этом сообщают аналитики «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Больше всего подешевел кроссовер Exeed LX — его средняя цена снизилась на 3,3%, до 4,3 млн руб. На втором месте по падению стоимости оказался Exeed VX — с уменьшением на 3,2%, до 5,85 млн руб. Третью позицию занял Jaecoo J8 — со снижением на 3%, до 4,71 млн руб.

После роста цен в сентябре по всем сегментам рынка новых машин октябрьские данные показывают стабилизацию. Средняя стоимость автомобиля китайского производителя, официально представленного в России, составила 3,57 млн руб. — на 17 тыс. руб. меньше результата предыдущего месяца.

Средняя цена отечественного автомобиля продолжила увеличиваться и превысила отметку в 1,7 млн руб., что на 3% больше сентябрьского показателя. Рост обусловлен увеличением количества объявлений новой марки Tenet в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Эта тенденция сохранится до конца 2025 года.

Алина Зорина