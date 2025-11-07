В Краснодаре почти два года не распределяют земли из-за дефицита территорий

В Краснодаре в 2024 и 2025 годах распределение земельных участков не проводилось в связи с дефицитом территорий. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Как пояснили в мэрии, полученный в другом муниципалитете участок семья вправе использовать по собственному усмотрению. В частности, землю можно продать, а вырученные деньги направить на улучшение жилищных условий.

Многодетные семьи, долгое время ожидающие получения участка в Краснодаре, могут реализовать свое право, обратившись в другие муниципальные образования региона, где имеются свободные территории.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что администрация Краснодара выделила участок площадью 0,5 га для строительства транспортной развязки, которая соединит улицы Тихорецкую и Володарского. Решение принято по ходатайству Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Под обременение попадает часть земельного участка площадью 5,7 тыс. кв. м, где разрешено размещать строительные материалы, технику и временные сооружения.

Нурий Бзасежев