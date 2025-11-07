В Краснодаре за два года отремонтировали более 152 км дорог

В Краснодаре за 2023–2024 годы завершили ремонт дорог на 105 участках общей протяженностью более 152 км. Работы велись в рамках федеральных, региональных программ и за счет городского бюджета. Об этом сообщила администрация Краснодара.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной объем работ выполнили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» — отремонтировали 86 участков протяженностью 124 км. В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог» обновили 10 участков на 25 км. За счет городского бюджета привели в порядок 9 участков длиной 3,4 км.

Помимо ремонта дорожного полотна, в городе построили тротуары на 50 участках общей протяженностью 36,6 км. Строительно-монтажные работы завершили на 12 участках улично-дорожной сети длиной 9,9 км.

Власти Краснодара запустили программу «25/35», предусматривающую ремонт 27 объектов уличной дорожной сети. В рамках программы начался ремонт Тургеневского моста. Стартовала реконструкция Западного обхода и улицы Есенина.

Самым масштабным проектом стало строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Тихорецкой, Володарского и Шевченко. Это крупнейший для Краснодара проект возведения путепровода за последние 17 лет. Для 17 объектов программы «25/35» разработали проектно-сметную документацию.

Алина Зорина