Терапия на основе усиления функции Treg

Одним из старейших и наиболее естественных методов является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), при которой повторяющееся введение малых доз аллергена постепенно перестраивает иммунный ответ, сдвигая баланс в сторону увеличения аллерген-специфических Treg и восстановления толерантности, что блестяще доказано на примере лечения аллергии на арахис.

Другим перспективным путем является модуляция микробиома, поскольку определенные комменсальные бактерии, в частности некоторые виды клостридий, способствуют индукции и поддержанию пула Treg в кишечнике. Не остаются без внимания и факторы образа жизни: витамин D, получаемый с пищей и от солнца, низкое потребление соли, борьба с ожирением и регулярная физическая активность доказанно положительно влияют на количество и функцию Treg.

Среди фармакологических подходов наиболее известна терапия низкими дозами интерлейкина-2 (IL-2). Идея заключается в том, чтобы использовать естественную зависимость Treg от этого цитокина для их избирательной стимуляции. Хотя такая терапия показала обнадеживающие результаты при хронической реакции «трансплантат против хозяина» и некоторых формах васкулита, ее эффективность неоднородна. Проблема в том, что рецептор IL-2 присутствует и на других иммунных клетках, что может приводить к нежелательной активации, например, натуральных киллеров. На смену нативному IL-2 приходят его модифицированные версии — «мутеины», такие как Эфавалейкин альфа или Резпегальдеслейкин (rezpegaldesleukin), которые обладают повышенной селективностью к Treg и увеличенным периодом полувыведения.

На острие современных исследований находится наномедицина. Биоразлагаемые наночастицы используются для точной доставки толерангенных аутоантигенов или даже матричной РНК, кодирующей специфические белки вроде того же IL-2, прямо к целевым клеткам, чтобы индуцировать экспансию антиген-специфических Treg непосредственно в организме пациента.

Наиболее же персонализированным и мощным инструментом является адоптивная клеточная терапия Treg. Этот подход предполагает забор клеток у пациента или донора, их отбор, экспансию в лабораторных условиях и последующее инфузионное введение. Поликлональные Treg, способные реагировать на широкий спектр антигенов, уже продемонстрировали выдающуюся безопасность и обнадеживающие результаты.

Ярким примером служит международное клиническое исследование в области трансплантации почки, где введение аутологичных Treg позволило значительно снизить объем токсичной иммуносупрессивной терапии без повышения риска отторжения. В гематологии донорские Treg эффективно используются для профилактики и лечения реакции «трансплантат против хозяина».

Чтобы поднять эффективность клеточной терапии на новый уровень, ученые активно применяют методы генной инженерии. Ключевая цель — наделить Treg специфичностью к определенному антигену, связанному с заболеванием. Это достигается двумя основными путями: введением генов естественного T-клеточного рецептора (TCR) или созданием химерного антигенного рецептора (CAR). TCR-инженерия идеально подходит для аутоиммунных заболеваний, таких как диабет 1-го типа, где мишенью являются пептиды, представленные молекулами главного комплекса гистосовместимости (МНС). CAR-Treg, в свою очередь, обладают большей свободой, распознавая антигены напрямую, без участия MHC. Например, CAR-Treg, нацеленные на чужеродный антиген HLA-A2, успешно продлевали выживание трансплантированной кожи и островков поджелудочной железы в доклинических моделях и уже вышли на стадию клинических испытаний. При этом критически важным остается вопрос стабильности таких генно-инженерных Treg, для обеспечения которой используются стратегии совместной экспрессии FOXP3, специфические протоколы культивирования и редактирование генов для придания устойчивости к иммуносупрессантам.