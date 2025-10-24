Главные новости за 24 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Над территорией Краснодарского края в течение прошедшей ночи уничтожили четыре беспилотника.

На территории Абинского района из-за падения обломков БПЛА повреждены восемь дачных домов.

Квалификационная коллегия судей Кубани удовлетворила заявление председателя Советского райсуда Краснодара Романа Колониченкова о прекращении его полномочий.

В Краснодарском краевом суде продолжилось рассмотрение уголовного дела об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Сторона государственного обвинения завершила представление доказательств и огласила выводы судебно-медицинской экспертизы.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края одобрила отставку Рустема Трахова, работавшего в Прикубанском райсуде Краснодара.

С 9:00 26 октября на АЗС Крыма топливо будет продаваться без лимитов. Всего в регионе работают 270 автозаправочных станций, адреса которых будут опубликованы на портале правительства и сайте Минтоплива и энергетики.

В поселке Веселовка на пляже «Альбатрос» ликвидируют небольшие выбросы мазута — фракции до нескольких см в диаметре. Также выбросы нефтепродуктов нашли на участках береговой линии в станице Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара».

Количество погибших в авариях на дорогах Адыгеи сократилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Краснодаре началось проектирование восьмой очереди парка «Краснодар», инициатором которого выступил бизнесмен Сергей Галицкий. Новая зона парка, площадью свыше 80 га, разместится в сторону поселка Плодородного и станет крупнейшей частью проекта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление «О мерах по развитию креативных (творческих) индустрий в Краснодарском крае». Документ устанавливает критерии для отнесения предпринимателей и компаний к субъектам творческих индустрий.