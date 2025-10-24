Убитому аниматору Кириллу Чубко могли нанести свыше десяти ударов ножом

В Краснодарском краевом суде продолжилось рассмотрение уголовного дела об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Как сообщает «93.RU», на заседании 23 октября сторона государственного обвинения завершила представление доказательств и огласила выводы судебно-медицинской экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам прокурора Натальи Каликановой, эксперты выявили на теле Кирилла Чубко не менее десяти ножевых ранений — в область шеи и грудной клетки, как спереди, так и со спины. Повреждены сердце, крупные сосуды и другие жизненно важные органы. Все ранения, по данным экспертизы, были нанесены при жизни и в течение короткого промежутка времени — предположительно нескольких минут.

Эти данные расходятся с показаниями подсудимых. Один из обвиняемых — Анатолий Двойников — ранее утверждал, что ударил Кирилла Чубко один раз, после чего перерезал ему горло. Другой фигурант, Арам Татосян, говорил о трех-четырех ударах.

На заседании также рассматривались процессуальные ходатайства. Защитник обвиняемого Демьяна Кеворкьяна Владимир Пантелеев попытался заявить отвод суду, ссылаясь на предвзятость, однако суд отказал. Изменился представитель потерпевшей стороны — вдовы убитого Дарьи Чубко: к делу допущен новый адвокат Сергей Ступаев.

После оглашения доказательств гособвинения суд перешел к следующей стадии — выступлению защиты. Однако заседание было прервано из-за отсутствия по состоянию здоровья адвоката Пантелеева, который представил медицинскую справку.

На следующем слушании сторона защиты должна изложить свою позицию. Главным обвиняемым по делу проходит Демьян Кеворкьян, которого другие подсудимые называют организатором нападения.

По версии следствия, убийство аниматоров произошло в конце апреля 2023 года. Возвращавшиеся с работы молодые люди встретили по дороге в Усть-Лабинск троих мужчин, которые предложили помощь с пробитым колесом. После этого потерпевших убили, похитили драгоценности и скрыли тела.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что вдова убитого аниматора Дарья Чубко вновь не явилась на предыдущее судебное заседание по делу об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко в Краснодарском крае.

Еватерина Голубева