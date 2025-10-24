В Анапе ликвидируют новые выбросы мазута на трех участках берега

Специалисты ликвидируют небольшие выбросы мазута на трех участках береговой линии в Анапе. Их обнаружили сегодня утром во время мониторинга. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Выбросы нефтепродуктов нашли на участках береговой линии в станице Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара», в основном это небольшие фрагменты мазута вместе с водорослями.

Выбросы также обнаружили на Бугазской косе и на косе между селом Витязево и станицей Благовещенской. В акватории моря вблизи берега мазутных пятен нет.

Круглосуточно ведутся работы по восстановлению защитного вала. Готово 15 км из запланированных 18 км.

К ликвидации последствий ЧС в Темрюкском районе и Анапе привлекли около 500 человек: 200 — от МЧС, 170 — от муниципалитетов, 120 спасателей «Кубань-СПАС», 13 добровольцев. Задействовано 56 единиц техники.

«Ъ-Кубань» писал, что в Анапе восстанавливают 13-километровый защитный вал вдоль основных пляжей курорта для предотвращения загрязнения берега нефтепродуктами во время осенне-зимних штормов. Меры приняли после анализа спутниковых снимков, на которых зафиксировали пятно в море.

Алина Зорина