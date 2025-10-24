Более 80 га охватит восьмая очередь парка «Краснодар»

В Краснодаре началось проектирование восьмой очереди парка «Краснодар», инициатором которого выступил бизнесмен Сергей Галицкий. Новая зона парка, площадью свыше 80 га, разместится в сторону поселка Плодородного и станет крупнейшей частью проекта, пишет «93.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Дарманьян Фото: Софья Дарманьян

Планировочные решения готовит компания «Юг Гео Альянс», ранее сотрудничавшая с «Инвестстроем» Сергея Галицкого по другим объектам на территории парка. Согласно опубликованным схемам, в новой части появятся обширные зеленые зоны, водоемы и продолжение природной концепции «Парка облаков», который сейчас строится.

С учетом уже действующих территорий и строящегося «Парка облаков» общая площадь комплекса достигнет около 150 га. Часть участка под восьмую очередь сегодня занята промышленной зоной у 2-й Планерной улицы, однако по Генплану Краснодара эта территория отведена под озеленение, что подтверждает планы по расширению.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Парке облаков на территории парка «Краснодар» (также известного как «Парк Галицкого») начали монтировать арт-объекты в виде голов из каучука диаметром 1,2 м, которые устанавливают рядом с «Кроличьей норой».

Анна Гречко