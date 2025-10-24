Краснодарский край утвердил критерии для креативного бизнеса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление «О мерах по развитию креативных (творческих) индустрий в Краснодарском крае». Документ устанавливает критерии для отнесения предпринимателей и компаний к субъектам творческих индустрий. Региональное министерство экономики будет подтверждать соответствие бизнеса установленным требованиям, присваивать статус креативных кластеров и вести реестр, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на и. о. министра Алексея Юртаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Главное требование — ведение деятельности по 16 направлениям, утвержденным Минэкономразвития России. Среди них: программное обеспечение, архитектура, медиа, искусство, музыка, кино и мода. Компании должны работать на территории края, не находиться в стадии банкротства или ликвидации и не иметь иностранного происхождения.

Постановление также определяет критерии выбора приоритетных направлений: вклад в экономику и динамика роста отрасли более 10%, позитивное влияние на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей и достижение национальных целей страны.

Наибольший вклад в развитие творческих индустрий формируют архитектура, реклама, информационные технологии и исполнительские искусства, отметил Алексей Юртаев. Перспективными также являются производство кинофильмов и анимация, дизайн, мода и гастрономия.

«Сегодня мы делаем ставку на креативные индустрии как на мощный источник роста экономики края, в том числе благодаря привлечению талантов. По нашим оценкам, в крае порядка 20 тысяч представителей креативного сообщества, подавляющее большинство — это субъекты малого и среднего бизнеса. Мы будем поддерживать тех, кто создает уникальный продукт, формирует культурную идентичность региона и способствует его экономическому благополучию. Кубань имеет все возможности стать центром креативного предпринимательства в России»,— заявил министр.

Инвестиции в развитие творческих секторов на Кубани выросли почти в четыре раза в 2023 году по сравнению с 2019 годом. В указанной сфере заняты около 5% всех работающих в регионе, действует более 800 государственных и частных креативных площадок.

В апреле 2024 года губернатор Вениамин Кондратьев и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение о внедрении стандарта развития творческих индустрий в регионе. В апреле 2025 года депутаты Законодательного собрания приняли закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Краснодарском крае».

По планам региональных властей, к 2030 году выпуск продукции творческих индустрий должен достичь 700 млрд руб.

Анна Гречко