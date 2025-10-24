Председатель Советского райсуда Краснодара Колониченков ушел в отставку

Квалификационная коллегия судей Кубани удовлетворила заявление председателя Советского райсуда Краснодара Романа Колониченкова о прекращении его полномочий. Об этом «Ъ» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Две недели назад фамилия господина Колониченкова прозвучала на судебном процессе об изъятии активов бывшего главы Совета судей России Виктора Момотова. Второй ответчик по делу — владелец сети гостиниц Marton Андрей Марченко.

Выступавшая в суде свидетельница, личность которой была засекречена, рассказала, что господин Марченко поддерживал дружеские связи с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов и судьями, в том числе с Романом Колониченковым. По ее словам, господин Колониченков, бывший студент Виктора Момотова, неоднократно посещал Андрея Марченко.

Свидетельница также рассказала, что для встреч с бизнесменом «нужные люди» приезжали в отели сети Marton. В это время отключалось видеонаблюдение.