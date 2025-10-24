В Темрюкском районе убирают выбросы мазута после шторма

В поселке Веселовка на пляже «Альбатрос» ликвидируют небольшие выбросы мазута — фракции до нескольких см в диаметре. В уборке задействованы спасатели и сотрудники администрации муниципалитета, сообщает оперативный штаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Ранее специалисты устраняли аналогичные загрязнения на трех участках береговой линии в Анапе. Следы нефтепродуктов обнаружили в станице Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара», на Бугазской косе и между селом Витязево и Благовещенской. По данным оперативного штаба, мазутных пятен в акватории у берега не зафиксировано.

К ликвидации последствий привлекли около 500 человек: 200 сотрудников МЧС, 170 представителей муниципалитетов, 120 спасателей «Кубань-СПАС» и 13 добровольцев. Работы ведутся круглосуточно, восстановлено 15 км из запланированных 18 км защитного вала.

Во время шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» получили пробоины и разломились на части. На борту находились 27 членов экипажей — один человек погиб, остальных спасли. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс. т мазута, изначально площадь загрязнения достигла порядка 400 кв. км, затронув берега Краснодарского края и Крыма. Наиболее пострадали пляжи Анапы и Тамани. Причиной катастрофы стали технические ограничения судов класса «река-море», их возраст, перегрузка портов и шторм с волнами до девяти метров.

Анна Гречко