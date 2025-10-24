Сын экс-главы Верховного суда Адыгеи оставил должностью судьи

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края одобрила отставку Рустема Трахова, работавшего в Прикубанском райсуде Краснодара. Об э том пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рустем Трахов работает в судебной системе с 2013 года, в 2018-м возглавил Прикубанский райсуд. После пяти лет работы в должности председателя господин Трахов вернулся к исполнению обязанностей рядового судьи, а теперь покидает систему по собственному желанию.

Рустем Трахов является сыном Аслана Трахова — бывшего председателя Верховного суда Адыгеи, занимавшего этот пост более 20 лет, с 1998 по 2019 год. Семья Траховых оказалась в центре крупного антикоррупционного расследования: в сентябре прошлого года Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии имущества семьи на сумму свыше 13 млрд руб. Ответчиками по делу стали сам Аслан Трахов, его дети и другие родственники.

По данным следствия, активы были приобретены с использованием служебного положения и средств, происхождение которых не подтверждено официальными доходами. Сторона защиты не оспаривала иск прокуратуры, признав предъявленные требования.

Помимо гражданского иска, в отношении членов семьи Траховых расследуются уголовные дела. Дочери экс-главы ВС Адыгеи Сусане Коблевой и ее бывшему супругу Каплану Коблеву предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Оба фигуранта находятся под стражей.

В материалах следствия указывается на связь с делом бизнесмена Аслана Патокова, осужденного в 2020 году за мошенничество и фальсификацию доказательств. По версии суда, в 2015 году он обманным путем завладел гостиничным комплексом «Гузерипль» стоимостью 53 млн руб, расположенным у Кавказского биосферного заповедника.

Прежние владельцы — предприниматели Владислав Тишков и Николай Гончаров — заявили, что Аслана Патоков действовал, прикрываясь связями в судебной системе Адыгеи. В 2019 году он был оправдан, однако позже приговор отменили. Этот процесс проходил в период, когда Аслан Трахов возглавлял Верховный суд республики.

Как следует из решения Волжского городского суда Волгоградской области, имущество, фигурировавшее в деле Аслана Патокова, оказалось связано с активами семьи Траховых. В сентябре 2024 года все это имущество, включая земельные участки в районе «Гузерипля», было обращено в доход государства.