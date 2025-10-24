В Крыму с 26 октября снимут ограничения на продажу топлива

С 9:00 26 октября на АЗС Крыма топливо будет продаваться без лимитов. Всего в регионе работают 270 автозаправочных станций, адреса которых будут опубликованы на портале правительства и сайте Минтоплива и энергетики, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения вводились с конца августа из-за перебоев с бензином АИ-92 и АИ-95, в середине сентября на большинстве заправок топливо отсутствовало. С 29 сентября действовало ограничение отпуска — не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин были заморожены на месяц.

Все меры по урегулированию ситуации согласованы с федеральными органами власти.

Анна Гречко