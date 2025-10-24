В Адыгее смертность в ДТП снизилась на треть за девять месяцев 2025 года

Количество погибших в авариях на дорогах Адыгеи сократилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством главы региона Мурата Кумпилова сообщил начальник Управления ГАИ МВД по региону Андрей Огурцов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За девять месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано 284 ДТП, в которых погибли 38 человек и 317 получили травмы. Общее число аварий уменьшилось на 14,7%. Количество происшествий с участием водителей в состоянии опьянения снизилось на 2,2%.

Комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1,7 млн нарушений ПДД. Сумма взысканных штрафов превысила 1 млрд руб.

По данным УФССП по РА, возбуждено 56,1 тыс. исполнительных производств на сумму свыше 50,5 млн руб., из них более 300 — за езду в нетрезвом виде на сумму более 10,5 млн руб. За девять месяцев взыскано около 40 млн руб., в том числе 8,6 млн руб. — за управление транспортом в состоянии опьянения.

По информации «Адыгеяавтодора», к зимнему сезону заготовлено 70% песка, 35% соли и 45% пескосоляной смеси. К зимней уборке планируется подготовить 144 единицы спецтехники.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на строительство, ремонт и содержание дорог в Республике Адыгея планируется выделить 24,8 млрд руб. до 2027 года. Сейчас привлечено 2,2 млрд руб.

Нурий Бзасежев