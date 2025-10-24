В Абинском районе из-за падения обломков БПЛА повреждены восемь дачных домов

На территории Абинского района из-за падения обломков БПЛА повреждены восемь дачных домов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Обломки упали на территории СНТ «Ягодка» в Абинске. В двух домах пробиты крыши, еще в шести — повреждены окна.

Незначительные повреждения получили ворота и заборы. На месте работают специальные и экстренные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что над территорией Краснодарского края в ночь на 24 октября сбили четыре беспилотника.

Алина Зорина