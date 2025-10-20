Гран-при США — 19-й этап чемпионата мира
1. (1). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:34.00,161. 2 (2). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — отставание 7,959. 3 (3). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 15,373. 4 (5). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 28,536. 5 (6). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 29,678. 6 (4). Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 33,456. 7 (13). Юки Цунода (Япония, Red Bull) — 52,714. 8 (11). Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 57,249. 9 (8). Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 1.04,721. 10 (10). Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 1.10,001.
В скобках место на старте.
Чемпионат пилотов
1. Пиастри — 346 очков. 2. Норрис — 332. 3. Ферстаппен — 306. 4. Рассел — 252. 5. Леклер — 192. 6. Хэмилтон — 142. 7. Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 89. 8. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 73. 9. Хюлькенберг — 41. 10. Изак Аджар (Франция, Racing Bulls) — 39.
Кубок конструкторов
1. McLaren — 678 очков. 2. Mercedes — 341. 3. Ferrari — 334. 4. Red Bull — 331. 5. Williams — 111. 6. Racing Bulls — 72. 7. Aston Martin — 69. 8. Sauber — 59. 9. Haas — 48. 10. Alpine — 20.
McLaren досрочно завоевал Кубок конструкторов.