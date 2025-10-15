Главные новости за 15 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Авиакомпании предложили скорректировать маршруты полетов на юге России, где значительное воздушное пространство ограничено с февраля 2022 года. Перевозчики также выступают за круглосуточную работу запасных аэродромов, необходимых во время ограничений из-за угрозы атаки беспилотников.

Краснодарские адвокаты требуют определенности в вопросе использования ИИ судами.

Строительство газоперерабатывающих предприятий по производству метанола, аммиака и карбамида в Темрюкском районе Краснодарского края начнется в 2026 году.

В международном аэропорту Сочи сотрудники полиции задержали жителя Туапсе, который завербовал троих россиян для вступления в террористическую организацию на Украине.

Судебные приставы Краснодара начали исполнять решение Останкинского суда Москвы о конфискации активов бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его компаньонов — Андрея и Ивана Марченко. Здания отелей сети Marton опечатывают.

Несмотря на начавшееся исполнение решения суда о конфискации имущества, отдельные отели сети Marton в Краснодаре по-прежнему принимают бронирования до 31 октября.

В четверг 16 октября в Геленджикском городском суде состоятся предварительные слушания по иску прокуратуры об изъятии имущества у арестованного по коррупционному делу главы Крымского района Сергея Леся.

Бизнесмена из Севастополя обвиняют в оформлении завещания на судью.

В Краснодаре подготовили эскизный проект многофункционального киберспортивного центра, который построят в Фестивальном микрорайоне на ул. Тургенева, 148.

Группа ВТБ намерена получить контроль над рядом сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае, ранее принадлежавших семье бывшего главы Кавказского района Виталия Очкаласова.

Федеральная служба безопасности России сообщила о ликвидации в Крыму женской ячейки международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Сочинский предприниматель Сергей Эксузян не смог взыскать с государства 5,8 млрд руб. убытков, понесенных в связи с прекращением строительства апарт-отеля «Сады киви» в Адлере.