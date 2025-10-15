В четверг геленджикский суд начнет слушать дело об изъятии активов Сергея Леся

В четверг 16 октября в Геленджикском городском суде состоятся предварительные слушания по иску прокуратуры об изъятии имущества у арестованного по коррупционному делу главы Крымского района Сергея Леся. Об этом сообщается на сайте инстанции.

В конце сентября Геленджикский горсуд принял к производству иск Крымского межрайонного прокурора к главе Крымского района Сергею Лесю, его родным и близким. В списке ответчиков значатся также Екатерина, Татьяна и Евгений Лесь, Евгений Прокопенко (по данным «Ъ-Кубань», экс-начальник отдела закупок) и некоторые другие лица. Истцами по делу также выступают министерство финансов, ФССП и Федеральное казначейство. Третьим лицом в процесс привлечено территориальное управление Росимущества.

По данным крайпрокуратуры, речь идет об иске об обращении взыскания на имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы и вследствие нарушения антикоррупционных стандартов. Иных подробностей дела ведомство не сообщает.

Согласно данным карточки дела, суд направил в Геленджикский отдел судебных приставов 19 исполнительных листов. Судя по всему, речь идет наложении ареста на истребуемое имущество. В аппарате суда отказались отвечать на вопрос о предмете и основаниях иска. Сам Сергей Лесь также отказался от комментариев относительно предъявленных к нему претензий.

Ранее «Ъ» писал, что в иске идет речь о 130 объектах недвижимости, из которых 21 объект (земельные участки и здания) принадлежит самому господину Лесю и его семье.

Господин Лесь был арестован 12 октября по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, чиновник незаконно распоряжался участками муниципальной земли, передавая ее заинтересованным лицам по заниженной цене. Президиум Краснодарского регионального политсовета «Единой России» приостановил его членство в партии.

Михаил Волкодав