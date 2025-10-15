Бизнесмена из Севастополя обвиняют в оформлении завещания на судью

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя по факту воспрепятствования деятельности суда с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 294 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба крымского следкома.

По данным ведомства, директор компании по аренде недвижимости в ходе арбитражного разбирательства неоднократно заявлял отводы судье, получив отказы. В попытке предотвратить рассмотрение своего дела он оформил на судью в качестве завещания долю в уставном капитале предприятия в размере 1%, что, по версии следствия, является вмешательством в деятельность суда.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления, расследование продолжается.

Вячеслав Рыжков